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20 мая 2021  15:30
Павел Климчак

Из-за ДТП с бензовозом и «ГАЗелью» на трассе М7 в Мензелинском районе ограничено движение

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После столкновения бензовоза и большегруза на федеральной трассе М7 в Мензелинском районе РТ ограничено движение автомобилей, сообщили агентству в «Волго-Вятскуправтодор».

По предварительной информации, водитель фуры уснул за рулем и вылетел на встречку, где столкнулся с «ГАЗелью», после чего вылетел в кювет. Тем не менее в аварии никто не пострадал.

Сейчас из-за ДТП движение на этом участке дороги осуществляется по левой стороне по направлению в сторону Москвы и регулируется автоинспекторами.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей быть внимательными на дорогах, обращать внимание на временные дорожные знаки, сигналы регулировщиков и соблюдать их требования.

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