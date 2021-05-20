Из-за ДТП с бензовозом и «ГАЗелью» на трассе М7 в Мензелинском районе ограничено движение

После столкновения бензовоза и большегруза на федеральной трассе М7 в Мензелинском районе РТ ограничено движение автомобилей, сообщили агентству в «Волго-Вятскуправтодор».

По предварительной информации, водитель фуры уснул за рулем и вылетел на встречку, где столкнулся с «ГАЗелью», после чего вылетел в кювет. Тем не менее в аварии никто не пострадал.

Сейчас из-за ДТП движение на этом участке дороги осуществляется по левой стороне по направлению в сторону Москвы и регулируется автоинспекторами.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей быть внимательными на дорогах, обращать внимание на временные дорожные знаки, сигналы регулировщиков и соблюдать их требования.