Из-за ДТП полностью перекрыт въезд в Казань по Горьковскому шоссе

фото: очевидцы

ДТП произошло сегодня около шести утра на Горьковском шоссе в Казани у озера Лебяжье. По данным портала «Яндекс. Навигатор», из-за аварии оказались перекрыты сразу три полосы движения.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, в сторону въезда в Казань собралась огромная пробка, движение практически парализовано. Машины стоят от перекрестка улиц Залесная и Осиновская у поворота на поселок Юдино.

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«Пробка начинает еще от поворота на Юдино. Машины практически не едут. А ближе к половине восьмого пробка будет начинаться от развязки на Москву», – поделился с агентством один из водителей.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, столкнулись три автомобиля – Honda, Suzuki и «Лада». В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают автоинспекторы.