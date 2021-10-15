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Ру Тат
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15 октября 2021  07:03
Полина Шевчук

Из-за ДТП парализовано движение на Горьковском шоссе на въезде в Казань

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Из-за ДТП парализовано движение на Горьковском шоссе на въезде в Казань

Авария произошла сегодня рано утром на Горьковском шоссе у ж/д моста. Дорогу не поделили Ford, «Волга» и грузовик. Разбитые машины перегородили проезд.

 

Фото: © очевидцы 

Пробка в сторону города начинается у Залесного. Водителям приходится разворачиваться и искать пути объезда.

 

Фото: © очевидцы 

Из-за аварии трудности в движении наблюдаются возле поселка Воронино со стороны Салават Купере в направлении центра, а также въезд от поселка Юдино.

 

Фото: © очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ», участниками ДТП стали четыре автомобиля. На место приехали инспекторы ГИБДД. Обстоятельства выясняются.

 

 

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