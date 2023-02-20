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Из-за ДТП на въезде в Казань по Горьковскому шоссе образовалась гигантская пробка
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фото: очевидцы
Сегодня утром на въезде в Казань по Горьковскому шоссе произошло ДТП с участием «Лады» и фургона «ГАЗель». Разбитые автомобили перекрыли большую часть проезда.
Из-за аварии на участке дороги образовалась огромная пробка. Затор начинается еще от поселка Залесный. Судя по порталу «Яндекс. Пробки», дорога в сторону Казани «светится» бордовым цветом.
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