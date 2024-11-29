news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 29 ноября 2024 09:20

Из-за ДТП на трассе Зеленодольск — Казань образовалась большая пробка

Скопировать ссылку
Из-за ДТП на трассе Зеленодольск — Казань образовалась большая пробка

На трассе Зеленодольск — Казань образовалась большая пробка из-за ДТП

В соцсетях начали появляться видео от очевидцев, на которых видно, что фура влетела в легковушку.

По словам очевидца, в машине зажало двоих человек.

ДТП произошло около деревни Айша.

Обстоятельства устанавливаются.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100