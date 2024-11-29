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Из-за ДТП на трассе Зеленодольск — Казань образовалась большая пробка
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На трассе Зеленодольск — Казань образовалась большая пробка из-за ДТП
В соцсетях начали появляться видео от очевидцев, на которых видно, что фура влетела в легковушку.
По словам очевидца, в машине зажало двоих человек.
ДТП произошло около деревни Айша.
Обстоятельства устанавливаются.
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