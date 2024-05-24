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Происшествия 24 мая 2024 16:46

Из-за ДТП на мосту Миллениум в Казани образовалась большая пробка

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В Казани на мосту Миллениум образовалась большая пробка. Причиной стало столкновение Renault Kaptur с Renault Logan. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

«Из-за ДТП движение парализовало по одной из полос. Образовалась огромная пробка», – рассказывают казанцы. По предварительной информации, пострадавших нет.

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