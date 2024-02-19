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Происшествия 19 февраля 2024 18:16

Из-за ДТП на Гвардейской в Казани встали трамваи

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Фото: © Очевидцы

Сегодня вечером у остановки «Гвардейская» в Советском районе Казани произошло ДТП. В результате на данном участке приостановлено движение трамваев. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

По предварительным данным, на дороге столкнулись две легковушки. Информации о пострадавших нет.

Фото: © Очевидцы

#дтп в казани
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