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Из-за ДТП на Гвардейской в Казани встали трамваи
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Сегодня вечером у остановки «Гвардейская» в Советском районе Казани произошло ДТП. В результате на данном участке приостановлено движение трамваев. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
По предварительным данным, на дороге столкнулись две легковушки. Информации о пострадавших нет.
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