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Происшествия 18 декабря 2024 08:47

Из-за ДТП на Бондаренко в Казани встали трамваи

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Утром на перекрестке улиц Ямашева – Бондаренко в Казани произошло ДТП. В результате на данном участке встали трамваи нескольких маршрутов. Об этом сообщают казанцы в соцсетях.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, водитель «Лады» 10-й модели проехал на красный и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Водитель «Гранты» получил травмы, от госпитализации отказался.

#дтп в казани #Трамваи
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