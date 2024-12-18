Из-за ДТП на Бондаренко в Казани встали трамваи

Утром на перекрестке улиц Ямашева – Бондаренко в Казани произошло ДТП. В результате на данном участке встали трамваи нескольких маршрутов. Об этом сообщают казанцы в соцсетях.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, водитель «Лады» 10-й модели проехал на красный и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Водитель «Гранты» получил травмы, от госпитализации отказался.

