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Из-за ДТП на Бондаренко в Казани встали трамваи
Утром на перекрестке улиц Ямашева – Бондаренко в Казани произошло ДТП. В результате на данном участке встали трамваи нескольких маршрутов. Об этом сообщают казанцы в соцсетях.
По предварительным данным городской Госавтоинспекции, водитель «Лады» 10-й модели проехал на красный и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Водитель «Гранты» получил травмы, от госпитализации отказался.
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