Из-за ДТП на Болотникова в Казани парализовало движение

На въезде в Казань в районе остановки Болотникова в Казани столкнулись две легковушки. Из-за ДТП затор в несколько километров растянулся от Горьковского шоссе до улицы Степана Халтурина. Водители нервничают, что им приходится долго стоять в пробке.



С учетом дорожной обстановки водителям лучше составить альтернативные пути для поездок, чтобы не попасть в затор.