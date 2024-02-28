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Из-за ДТП на Болотникова в Казани парализовало движение
На въезде в Казань в районе остановки Болотникова в Казани столкнулись две легковушки. Из-за ДТП затор в несколько километров растянулся от Горьковского шоссе до улицы Степана Халтурина. Водители нервничают, что им приходится долго стоять в пробке.
С учетом дорожной обстановки водителям лучше составить альтернативные пути для поездок, чтобы не попасть в затор.
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