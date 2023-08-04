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Из-за дождей в Приморье рухнул автомобильный мост
На дороге к селу Иннокентьевка в Приморском крае рухнул из-за дождей автомобильный мост, сообщает ТАСС.
Случилось это минувшей ночью на 6-м километре дороги «Подъезд к селу Иннокентьевка».
В момент обрушения по мосту двигался Nissan Note, который с водителем и одним пассажиром в салоне упал в место разлома.
Чтобы установить обстоятельства произошедшего и скоординировать деятельность правоохранительных органов и специальных служб на место выехал Лесозаводский межрайонный прокурор.
По данным агентства, дорогу перед мостом с двух сторон размыло ливнями.
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