Из-за дождей в Приморье рухнул автомобильный мост

На дороге к селу Иннокентьевка в Приморском крае рухнул из-за дождей автомобильный мост, сообщает ТАСС.

Случилось это минувшей ночью на 6-м километре дороги «Подъезд к селу Иннокентьевка».

В момент обрушения по мосту двигался Nissan Note, который с водителем и одним пассажиром в салоне упал в место разлома.

Чтобы установить обстоятельства произошедшего и скоординировать деятельность правоохранительных органов и специальных служб на место выехал Лесозаводский межрайонный прокурор.

По данным агентства, дорогу перед мостом с двух сторон размыло ливнями.