Из-за дорожных работ в Татарстане перекрыли движение на 8 участках
В Татарстане временно закрыли движение на 8 участках автодорог из-за дорожных работ. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
На всех участках установлены информационные щиты и временные знаки с указанием объездных маршрутов, а данные об ограничениях отображаются на табло переменной информации.
Перечень закрытых участков:
- Азнакаевский район – объездная дорога Азнакаево (км 1–4)
- Актанышский район – Тюково – Татарские Ямалы (км 10–18)
- Елабужский район – трасса М7 «Волга» – Бизяки (км 2–3)
- Лаишевский район – Среднее Девятово – Татарский Янтык (км 11–13)
- Муслюмовский район – Актаныш – Муслюмово (км 87–88)
- Новошешминский район – Азеево – Черемшан – Шентала (км 0–8)
- Нижнекамский район – Чистополь – Нижнекамск (км 40–41)
- Черемшанский район – Азеево – Черемшан – Шентала (км 61–62)