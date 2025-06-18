Из-за дорожных работ в Татарстане перекрыли движение на 8 участках

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане временно закрыли движение на 8 участках автодорог из-за дорожных работ. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

На всех участках установлены информационные щиты и временные знаки с указанием объездных маршрутов, а данные об ограничениях отображаются на табло переменной информации.

Перечень закрытых участков: