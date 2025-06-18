news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 18 июня 2025 15:03

Из-за дорожных работ в Татарстане перекрыли движение на 8 участках

Читайте нас в
Телеграм
Из-за дорожных работ в Татарстане перекрыли движение на 8 участках
Фото: «Татар-информ»

В Татарстане временно закрыли движение на 8 участках автодорог из-за дорожных работ. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

На всех участках установлены информационные щиты и временные знаки с указанием объездных маршрутов, а данные об ограничениях отображаются на табло переменной информации.

Перечень закрытых участков:

  • Азнакаевский район – объездная дорога Азнакаево (км 1–4)
  • Актанышский район – Тюково – Татарские Ямалы (км 10–18)
  • Елабужский район – трасса М7 «Волга» – Бизяки (км 2–3)
  • Лаишевский район – Среднее Девятово – Татарский Янтык (км 11–13)
  • Муслюмовский район – Актаныш – Муслюмово (км 87–88)
  • Новошешминский район – Азеево – Черемшан – Шентала (км 0–8)
  • Нижнекамский район – Чистополь – Нижнекамск (км 40–41)
  • Черемшанский район – Азеево – Черемшан – Шентала (км 61–62)

#ремонт дорог #госавтоинспекция рт #закрытие дороги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

17 июня 2025
Досрочный выход на пенсию: при каких условиях это могут сделать люди с инвалидностью

Досрочный выход на пенсию: при каких условиях это могут сделать люди с инвалидностью

17 июня 2025