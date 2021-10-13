Из-за дорожных работ в Казани перенесут несколько автобусных остановок

С 16 октября в Казани временно изменятся схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта. Изменения затронут ряд остановочных пунктов, находящихся в Вахитовском и Приволжском районах, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, из-за ремонта на улице Тукая переносится остановка «Юнусовская площадь» в направлении улицы Татарстан. Теперь автобусы № 5, 23, 56, 68, 72 будут останавливаться у одноименного сквера. В то же время трамваи № 5 и № 5а в обоих направлениях начнут останавливаться в районе дома № 7 по улице Татарстан.

Помимо этого, из схемы движения маршрутов № 5, 6, 23, 56, 72 планируется исключить остановочный пункт «Каюма Насыри» по улице Татарстан. Вместо этого вводится пункт «Улица Габдуллы Тукая» в районе дома № 7 по улице Татарстан.

Перемещение ожидает и остановку «Южная» для маршрутов № 4, 22, 33, 34, 37, 45, 55, 111с. Теперь пассажиры будут ожидать транспорт не на проспекте Победы, а на Оренбургском проезде.

Кроме того, автобусы № 4, 22, 33, 34, 37, 45 начнут останавливаться у домов № 105 и 92 по улице Рауиса Гареева, где создана новая остановка.