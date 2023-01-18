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Ру Тат
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Происшествия
18 января 2023  09:24
Павел Климчак

Из-за дорожных работ на Ершова в Казани образовались большие пробки утром

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Сегодня утром из-за дорожных работ на улице Ершова образовались большие пробки в сторону центра Казани. Работы перекрыли одну из нескольких полос движения. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: очевидцы

Самое затрудненное движение было замечено на улицах Ершова и Патриса Лумумбы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на Ершова начинается еще на Сибирском тракте, в районе пересечения с Пионерской.

Фото: «Яндекс.Карты»

В целом состояние пробок в Казани на момент публикации новости оценивается в пять баллов.

Фото: очевидцы

 

#пробки #дорожные работы
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