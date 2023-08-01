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Из-за долгов в 600 тысяч татарстанец спрятал автомобиль в гараже родственника
Житель Спасского района спрятал залоговую «Лада Гранта» в гараже своего родственника. Мужчина не погашал автокредит и таким образом решил себя обезопасить. Однако родственник тоже являлся должником по кредиту – 37 тысяч рублей.
Отмечается, что родственник не погашал долг и избегал общения с приставами. Тогда сотрудники пришли к нему домой и обнаружили авто другого должника. Согласно решению суда, на залоговый автомобиль необходимо обратить взыскание, то есть реализовать его путем продажи на торгах. Автовладелец не погашал кредит, в результате сумма задолженности перед банком составила более 600 тысяч рублей.
В результате транспортное средство арестовано и передано взыскателю, сообщают в республиканском Управлении судебных приставов.
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