Из-за долгов по алиментам выехать за границу не могут 13 тысяч татарстанцев

Невыплата алиментов стала причиной ограничения права на выезд за пределы России для 13 тысяч жителей Татарстана. Об этих мерах воздействия на должников сообщил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Анвар Закиров на специальном брифинге, посвященном итогам работы по взысканию алиментов за первые пять месяцев 2024 года.

По словам Закирова, выехать за границу в туристические или иные поездки не смогут граждане, имеющие задолженность по алиментным платежам от 10 тысяч рублей и более.

«С начала этого года временное ограничение на выезд из страны было наложено на более чем 13 тысяч жителей республики, уклоняющихся от уплаты алиментов», – рассказал Закиров.

Главный судебный пристав отметил важное нововведение – если ранее такое ограничение действовало в течение шести месяцев с периодическим обновлением, то теперь постановление о запрете на выезд является бессрочным. Единственным условием для его снятия станет полное погашение долга по исполнительному производству.