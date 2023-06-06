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Руc Тат
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Общество 6 июня 2023 12:04

Из-за долгов порядка 120 тысяч татарстанцев не смогут выехать из России

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Около 120 тысяч татарстанцев ограничены в выезде из страны из-за имеющихся задолженностей. Об этом в Кабинете Министров РТ на брифинге «Об итогах работы по взысканию алиментов в рамках Всероссийской информационной акции „Судебные приставы – детям“ в Республике Татарстан» рассказал главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

По его словам, должникам ограничивается выезд за пределы России при наличии исполнительного производства об имеющейся задолженности в размере 30 тысяч рублей. Если на протяжении двух месяцев плательщик не погашает задолженность, то порог суммы снижается. Пристав может ограничить выезд за границу от 10 тысяч рублей.

«Это сделано законодателем специально для того, чтобы минимизировать те недоразумения, которые в предыдущие годы имели место быть: когда должник по тем или иным причинам не знал о наличии задолженности, не знал о возбужденном исполнительном производстве и оказывался ограниченным в выезде — срывались отпуска, намеченные командировки», – сказал Анвар Закиров.

#алименты
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