Из-за долгов на 720 тысяч у нижнекамца забрали автомобиль

В отделении судебных приставов на жителя Нижнекамска находится 15 исполнительных производств. Общая сумма долга мужчины – более 720 тысяч рублей, из них налоги и штрафы ГИБДД – около 25 тысяч рублей, задолженности по ЖКУ – 78 тысяч рублей, по кредитам – 617 тысяч рублей.

Как удалось выяснить приставам, у должника имеется автомобиль. Так как добровольно нижнекамец не стал погашать долги, у него изъяли автомобиль и отправили на спецстоянку. Если он не выплатит все долги в течение 10 дней, то машину продадут в счет погашения задолженностей. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по РТ.