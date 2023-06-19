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Из-за долга по налогам в 51 тысячу житель Нижнекамска лишился своего Mersedes
В Нижнекамске приставы-исполнители поймали владельца Mercedes-Benz G500, задолженность по налогам которого составила 51 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Должника удалось обнаружить во время совместного рейда с Госатвоинспекцией. Чтобы побудить владельца дорогой иномарки к погашению долга, судебные приставы приступили к аресту «гелендвагена».
Осознав, что он может лишиться своего автомобиля, мужчина оплатил всю имеющуюся задолженность на месте.
В ведомстве напомнили, судебный пристав вправе применить принудительные меры, если долг не оплачен в добровольный пятидневный срок.
Чтобы избежать принудительных мер, необходимо регулярно проверять себя на наличие долга и вовремя оплачивать имеющуюся задолженность. Сделать это можно на официальном сайте судебных приставов.
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