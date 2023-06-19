Из-за долга по налогам в 51 тысячу житель Нижнекамска лишился своего Mersedes

В Нижнекамске приставы-исполнители поймали владельца Mercedes-Benz G500, задолженность по налогам которого составила 51 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

Должника удалось обнаружить во время совместного рейда с Госатвоинспекцией. Чтобы побудить владельца дорогой иномарки к погашению долга, судебные приставы приступили к аресту «гелендвагена».

Осознав, что он может лишиться своего автомобиля, мужчина оплатил всю имеющуюся задолженность на месте.

В ведомстве напомнили, судебный пристав вправе применить принудительные меры, если долг не оплачен в добровольный пятидневный срок.

Чтобы избежать принудительных мер, необходимо регулярно проверять себя на наличие долга и вовремя оплачивать имеющуюся задолженность. Сделать это можно на официальном сайте судебных приставов.