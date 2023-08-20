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Из-за детонации боевой части ракеты под Киевом погибли четыре сотрудника МВД
Под Киевом четыре эксперта МВД пилили болгаркой ракету и взорвались, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, эксперты исследовательского центра МВД Украины пытались разобрать боевую часть управляемой ракеты типа воздух-воздух Р-27 с помощью болгарки и молотка. Из-за нарушения мер безопасности произошла детонация.
В результате происшествия погибли четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД по Киевской области.
Отмечается, что после тушения пожара работы по ликвидации последствий взрыва были приостановлены, поскольку нагрелись другие боеприпасы, манипуляции с которыми могут привести к детонации.
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