Из-за дефицита влаги 19% посевов озимых культур в Татарстане находятся под угрозой гибели

Отсутствие осадков и дефицит влаги в почве стал основной причиной изреженности, или плохого состояния, 19% посевов озимых культур в Татарстане. В республике в большинстве дней второй декады октября отмечался неустойчивый температурный режим на фоне неравномерного выпадения осадков, сообщает пресс-служба Россельхозцентра по РТ.

«Отсутствие дождей негативно сказалось на густоте всходов на полях в ряде районов», – пояснила заместитель руководителя татарстанского филиала Гузель Хусаинова.

В течение недели специалисты выборочно обследовали 8,4 тыс. га озимых зерновых культур, посеянных под урожай следующего года. По данным ведомства на 25 октября, состояние 193,85 тыс. га, или 35%, посевов оценивается как хорошее, 157,67 тыс. га, или 29%, – как удовлетворительное. Состояние посевов на 101,44 тыс. га (19%) оказалось плохим, а на площади 94,04 тыс. га (17%) семена не дали всходов.

В Тукаевском районе в хорошем состоянии находятся 94% посевов озимых культур, Муслюмовском – 88%, Ютазинском – 84%, Бавлинском – 83%, Нурлатском – 76%, Мензелинском – 75%.

При этом в Балтасинском районе в плохом, то есть изреженном, состоянии 76% посевов, Чистопольском – 59%, в Атнинском и Мамадышском районах – 49%, Верхнеуслонском– 43%.

По данным ведомства, на 83% площадей сев был проведен в оптимальные сроки – в период с 20 августа по 5 сентября.