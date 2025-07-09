Из-за дефицита кадров в Россию прибудет 1 миллион индийских рабочих

Россия готовится привлечь примерно 1 миллион специалистов из Индии, чтобы восполнить дефицит высококвалифицированных работников. Об этом сообщил Андрей Беседин, руководитель Уральской торгово-промышленной палаты.

«По информации от индийских партнеров, до конца текущего года в Россию, включая Свердловскую область, прибудет около миллиона индийских специалистов. В Екатеринбурге будет открыто новое генеральное консульство Индии, которое займется вопросами трудовой миграции», — рассказал Беседин в интервью агентству ЕАН.

Он отметил, что для увеличения производства российским предприятиям требуется дополнительная рабочая сила. Однако регион сталкивается с острым кадровым дефицитом: часть работников мобилизована для участия в специальной военной операции, а молодежь не проявляет интереса к работе на заводах. Беседин связывает это с «идеологическими ошибками, допущенными ранее в стране».

Помимо Индии, рассматриваются варианты сотрудничества по трудовой миграции со Шри-Ланкой и Северной Кореей, однако, по словам главы палаты, эти направления могут быть связаны с определенными сложностями.

Основной поток новых мигрантов будет направлен в металлургическую и машиностроительную отрасли, где особенно остро ощущается потребность в квалифицированных кадрах.