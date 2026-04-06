Из-за ценовых колебаний запасы молочной продукции на складах в РТ выросли на 35%

Из-за ценовых колебаний на молочном рынке запасы молочной продукции на складах производителей Татарстана выросли на 35% по сравнению с мартом 2025 года. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

«В настоящее время средняя цена реализации сырого молока сельхозформированиями составляет 34 рубля 72 копеек без НДС, что на 27% ниже прошлого года. С начала года цена снизилась на 4 рубля 27 копейки или на 12%. После двух лет стабильно высоких цен на молоко-сырье сегодня видим стагнацию в рознице – рост цен на молочную продукцию в рознице и отставание роста реальных доходов населения привели к максимальным запасам молочной продукции на складах производителей», – рассказал он.

Махмутов отметил, что за прошлый год в республике произведено более 2,3 млн тонн молока. Рост производства обеспечен за счет улучшения технологий и ввода современных молочных комплексов, уточнил он.

Так, по словам замминистра, только за прошлый год введено в эксплуатацию 18 животноводческих объектов на 11,3 тыс. коров. В этом году в работе находятся еще 20 объектов животноводства на 15,7 тыс. голов.

«Из-за снижения закупочных цен на молоко под вопросом реализация некоторых крупных инвестиционных проектов. Сельхозформирования республики, реализовав за январь – февраль на 19 тыс. тонн молока больше, дополнительно получили 910 млн рублей выручки», – подчеркнул он.

Махмутов напомнил, что с этого года производители с доходом более 800 млн рублей не смогут получать федеральную субсидию на реализованное молоко. «При этом большинство крупных проектов именно за ними. Татарстан является самым крупным производителем молока в России. Поэтому любые ценовые колебания на молочном рынке больше всего отражаются на нас», – заметил он.

Одно из решений в сложившейся ситуации, по словам замминистра, видится в развитии экспорта молочной продукции.