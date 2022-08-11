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Происшествия
11 августа 2022  11:19
Павел Климчак

Из-за чемпионата по триатлону на день запретят движение маломерных судов по Казанке

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13 августа запретят движение маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов по Казанке с шести часов утра до четырех часов вечера. Соответствующие постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Запрет связан с проведением чемпионата России по спорту слепых по триатлону, всероссийскими соревнованиями по триатлону, а также соревнованиями по парусному спорту, которые проводятся на акватории Казанки.

Такое решение было сделано в целях безопасности жизни людей во время проведения соревнований. Под запрет попадает участок от Кремлевской дамбы до Компрессорного моста.

Силы и средства ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ будут дежурить на указанных участках для обеспечения безопасности во время соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#маломерные суда #Казанка #запрет
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