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Общество 27 февраля 2023 13:09

Из-за большой лужи под мостом у автовокзала в Казани остановлено движение трамваев

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Из-за погодных условий и в связи с обильным таянием снега на трамвайных путях под мостом у автовокзала в Казани скопилось большое количество воды.

В связи с этим, по сообщениям пресс-службы МУП «Метроэлектротранс», временно остановлено движение трамвайного маршрута №2, а трамвай №1 будет ходить только до улицы Саид-Галеева.

Движение будет восстановлено после того, как с путей уберут воду.

#трамвай #МУП Метроэлектротранс
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