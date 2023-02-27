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Из-за большой лужи под мостом у автовокзала в Казани остановлено движение трамваев
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Из-за погодных условий и в связи с обильным таянием снега на трамвайных путях под мостом у автовокзала в Казани скопилось большое количество воды.
В связи с этим, по сообщениям пресс-службы МУП «Метроэлектротранс», временно остановлено движение трамвайного маршрута №2, а трамвай №1 будет ходить только до улицы Саид-Галеева.
Движение будет восстановлено после того, как с путей уберут воду.
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