Минобороны: «Калибрами» уничтожено крупное хранилище топлива в Днепропетровской области

За прошедшие сутки российские военные высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожили крупное хранилище топлива в районе Карповки Днепропетровской области. Топливо предназначалось для группировки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области. Удары по ним нанесли в ходе отражения попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления, говорится в сегодняшней сводке о ходе спецоперации. На этом же направлении ВС РФ поразили живую силу и военную технику, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Также, по его словам, вблизи Григоровки ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Кроме того, российские ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету «точка-У» в ЛНР и 11 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской ГЭС.

Продолжаются обстрелы атомной станции в Запорожье – по данным Минобороны, в течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов Энергодара и территории ЗАЭС. Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции. Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса №1, второй – в район перехода между спецкорпусом №1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока №2.

«Ответным огнем российской артиллерии артиллерийские подразделения ВСУ подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – сказал Конашенков.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.