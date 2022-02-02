Из-за болезни артистов в Альметьевском драмтеатре отменены спектакли

В ближайшие три дня, 3, 4 и 5 февраля, из-за болезни артистов в Альметьевском драмтеатре будут отменены спектакли. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Ляйлягуль Минаева.

«Актеры плотно репетировали в эти дни, заболело достаточно большое количество. У кого-то диагноз — ОРВИ, у кого-то — омикрон-штамм», — поделилась собеседница агентства.

Зрители, купившие билеты на отмененные спектакли, могут посетить по билетам любой спектакль февраля, кроме премьеры «Не был женат». Администрация театра приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Пользователи в социальных сетях желают скорейшего выздоровления артистам. «Дорогие наши артисты. Поскорее выздоравливайте, пусть болезнь станет лишь кратковременным испытанием, с которым вы быстро справитесь. Желаю набираться бодрости, выполнять рекомендации врачей, настроиться на быстрейшее исцеление. Думайте о хорошем, тогда все недомогания отступят! Берегите себя и будьте здоровы», — написала пользователь под ником sharipzhanova_ramziya68.