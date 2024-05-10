Из-за аварийных работ в трех поселках Казани возможны перебои с водоснабжением

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Жителей трех поселков Кировского района Казани предупредили о проблемах с водоснабжением. Временные трудности связаны с аварийными работами на водопроводе по ул. Затонская, 22. Об этом сообщается в телеграм-канале «Водоканала».

«<...> понижено давление воды и возможны перебои с водоснабжением в поселках Красная Горка, Аракчино, Юдино. Ориентировочный срок выполнения работ до 21:00 10.05.2024», — рассказали в предприятии.

Казанцы могут оставить заявки на автоцистерны с водой по телефону +7(843)231-62-60.