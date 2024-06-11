Из-за аварийных работ ряд домов в Советском районе Казани остались без воды

В Советском районе Казани, в поселке Константиновка, из-за работ на аварийном участке водопроводной сети на пересечении улиц Мостовой переулок и Школьная частично отключено водоснабжение. Об этом сообщается в телеграм-канале «Водоканала».

Без воды остались дома № 11, 13В, 13Б, 13А, 16А, 16Б, 25А, 33А, 33, 13, 12, 11Б, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 по Интернациональной, № 37А, 43Б по Мамадышскому тракту, а также улицы Мира, Татарстан, Полевая, Амурская, Южногорская, Озерная, Северогорская, Мостовой переулок, Заречная, Школьный переулок, Строителей.

В пресс-службе предприятия отметили, что возможно понижение давления воды по улице Интернациональная (дома № 17, 25, 26, 27, 38, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 35, 37, 39).

Работы планируют завершить до 2 часов ночи. В устранении аварии задействовано 3 бригады аварийной службы и 5 единиц техники МУП «Водоканал».

Автоцистерны с водой разместят согласно заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.

Фото: телеграм-канал «Водоканала»