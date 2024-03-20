Из-за аварийных работ на Щапова почти 50 жилых домов в Казани останутся без воды

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Сегодня ночью в ряде домов Вахитовского района Казани будет прекращено водоснабжение. Причина временных неудобств – проведение аварийных работ на водопроводе 1958 года постройки по улице Щапова, сообщает пресс-служба мэрии.

Без воды останутся 48 многоквартирных домов по улицам Галактионова, Щапова, Горького, Некрасова, Пушкина и других, 40 административных зданий и одна школа. Давление будет понижено в зданиях по улице Маяковского, Ленина и Бутлерова.

Планируется, что отключение продлится с 00.00 и до 5.00 21 марта.