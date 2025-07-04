Из-за аварии в Вахитовском районе Казани без воды остались 37 зданий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за аварии на водопроводе в 37 зданиях Вахитовского района столицы Татарстана отключено водоснабжение. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Вода отсутствует по следующим адресам:

– ул. Татарстан, д. 7, 9, 11, 18, 43, 49, 64, 68, 58, 62, 66, 60 и 49а;

– ул. Сары Садыковой, д. 9, 8, 43, 47, 3 и 45;

– ул. Габдуллы Тукая, д. 57, 62, 58, 62а и 64;

– ул. Фатыха Карима, д. 20, 26 и 27;

– ул. Ахтямова, д. 15/25, 24, 26, 28, 30, 32, 26а и 32а;

– ул. Карима Тинчурина, 15а и 15а к. 1.

Авария произошла на водопроводе диаметром 400 миллиметров 1975 года постройки по адресу: ул. Татарстан, 7. Место аварии локализовано.

Ранее стало известно, что на улице Татарстан в яму провалился автобус. Яма образовалась именно в результате аварии на водопроводе.

Водопровод находится на большой глубине – 2,6 метра. Для устранения аварии на месте выполнят земляные работы, определят место течи и характер повреждения, пояснили в МУП.

«Специалисты приложат все усилия, чтобы закончить [аварийно-восстановительные работы] как можно быстрее», – заверили в «Водоканале», не уточнив конкретных сроков.