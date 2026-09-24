Из-за аварии в Кировском и Вахитовском районах Казани частично отключили воду

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

Сегодня в Кировском и Вахитовском районах столицы Татарстана из-за аварии частично отключили воду. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Авария произошла на водопроводе диаметром 1200 миллиметров 1983 года постройки по адресу: ул.Ташаяк, д. 2а.

В результате в Кировском районе Казани без воды временно остались здания, расположенные по следующим адресам:

– ул. Столярова, д. 6, 15, 15а; 17, 39, 39 корп. 1 и 2;

– ул. Большая, д. 2, 4, 70, 98/1, 26 и 98;

– ул. Серп и Молот, д. 26 и 28;

– ул. Урицкого, д. 27 и 31/53;

– ул. Клары Цеткин, д. 9, 11 и 13;

– ул. Большая, нечетные номера домов от №21 по №49;

– пер. Проходной;

– ул. Казахская;

– ул. Ваисова.

В Вахитовском районе города отключили воду в доме №19 по улице Япеева.

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

Вместе с тем в «Водоканале» предупредили, что также кратковременные перебои водоснабжения и понижение давления могут наблюдаться в большей части Вахитовского района.

Проблемы могут возникнуть в зданиях, находящихся на улицах Право-Булачная, Лево-Булачная, Островского, Баумана, Профсоюзная, Мусы Джалиля, Кави Наджми, Астрономическая, Университетская, в Щербаковском переулке, на улице Федосеевская, на набережной реки Казанки (поселок Нефтяников), на улицах Касаткина, Япеева, Спартаковская, Тихомирнова, Петербургская, Калинина, Нурсултана Назарбаева, Суконная, Ново-Песочная, Туфан Миннуллина, Павлюхина, Подаметьевская, Луковского, Хади Такташа, Салимжанова, Саид-Галеева, Ташаяк, Коротченко, Рустема Яхина, Чернышевского, Тази Гиззата, Мартына Межлаука, Московская, в Кировском и Тукаевском переулках, на улицах Крайняя, Нариманова, Галиаскара Камала, Парижской Коммуны, Николая Столбова, Шарифа Камала, Татарстан, Девятаева, Портовая, Зайцева, Камиля Якуба, Мазита Гафури, Меховщиков, Эш Урам, Кызыл Татарстан, Ирек, Карима Тинчурина, Габдуллы Тукая, Сары Садыковой, Ахтямова, Каюма Насыри, Марджани, Зайни Султана, Фатиха Карима, и Сафьян.