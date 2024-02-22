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Происшествия 22 февраля 2024 20:12

Из-за аварии в Казани временно приостановлено движение троллейбусов №13

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Сегодня на спуске улицы Копылова крупный транспорт повредил контактную сеть, сообщили в Метроэлектротрансе.

В результате было временно приостановлено движение троллейбуса №13. На месте работают аварийные службы.

#Троллейбусы
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