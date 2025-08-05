news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 5 августа 2025 14:18

Из-за аварии в Казани и Нижнекамске произошло отключение электроэнергии

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня целые районы Казани и Нижнекамска остались без электричества из-за аварии. В Нижнекамске без света остались жители домов на улицах Юности, Строителей, Корабельной, Ахтубинской. Об этом «Татар-информу» сообщили в диспетчерской службе «Сетевой компании».

В столице Татарстана проблемы затронули улицы Королева, Короленко, Гагарина, Восстания, Октябрьскую, Чуйкова, а также поселки Алтан и Восточный.

Оперативная служба работает над устранением проблем с электроэнергией. Конкретные сроки возобновления электроснабжения пока неизвестны.

#отключение света
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

4 августа 2025
Ильшат Ханзафаров возглавил отдел архитектуры исполкома Альметьевского района

Ильшат Ханзафаров возглавил отдел архитектуры исполкома Альметьевского района

4 августа 2025