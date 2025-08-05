Из-за аварии в Казани и Нижнекамске произошло отключение электроэнергии

Сегодня целые районы Казани и Нижнекамска остались без электричества из-за аварии. В Нижнекамске без света остались жители домов на улицах Юности, Строителей, Корабельной, Ахтубинской. Об этом «Татар-информу» сообщили в диспетчерской службе «Сетевой компании».

В столице Татарстана проблемы затронули улицы Королева, Короленко, Гагарина, Восстания, Октябрьскую, Чуйкова, а также поселки Алтан и Восточный.

Оперативная служба работает над устранением проблем с электроэнергией. Конкретные сроки возобновления электроснабжения пока неизвестны.