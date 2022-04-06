Из-за крупной аварии в Альметьевске несколько микрорайонов остались без воды

В среду, 6 апреля, аварийно закрыта подача холодной воды в микрорайоны Альметьевска. Причина — прорыв около АТП ПАО «Татнефть» по улице Сургутская.

По информации пресс-службы Альметьеского района, без воды остались микрорайоны 1, 2, 3, 3 В, 4 В, «Западные ворота», «Яшьлек», «Алсу», «Приозерный», Зона Д, Техснаб ул. Репина.

Также воды не будет в Агропоселке, населенных пунктах Бигашево, Красноармейка, Калейкино.

«Это крупная авария, — прокомментировали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района, — сейчас организуется подвоз воды для жителей. Когда появится вода в домах — пока не ясно».