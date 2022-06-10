Из-за аварии под мостом на Компрессорном в Казани образовалась огромная пробка

ДТП произошло сегодня под мостом на Компрессорном со стороны улицы Академика Арбузова в сторону проспекта Ямашева в Казани.

Как рассказали свидетели происшествия, водитель внедорожника Toyota при повороте направо не уступил дорогу самосвалу «КАМАЗ». В результате иномарку развернуло поперек полосы и машины заняли большую часть дороги.

Из-за аварии на данному участке проезжей части образовалась огромная пробка – машины стоят от развязки на Мамадышский тракт.



