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Происшествия
10 июня 2022  10:55
Полина Шевчук

Из-за аварии под мостом на Компрессорном в Казани образовалась огромная пробка

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ДТП произошло сегодня под мостом на Компрессорном со стороны улицы Академика Арбузова в сторону проспекта Ямашева в Казани.

Как рассказали свидетели происшествия, водитель внедорожника Toyota при повороте направо не уступил дорогу самосвалу «КАМАЗ». В результате иномарку развернуло поперек полосы и машины заняли большую часть дороги.

Из-за аварии на данному участке проезжей части образовалась огромная пробка – машины стоят от развязки на Мамадышский тракт.


 

#Пробка #дтп казань #авария с грузовиком
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