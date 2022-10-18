Из-за аварии несколько домов в Московском районе Казани остались без воды

Из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» в Московском районе Казани несколько домов остались без воды до окончания ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

Авария произошла по адресу: ул. Декабристов, д. 131. Помимо этого здания, вода отключена по адресам: ул. Декабристов, д. 129; ул. Тверская, д. 2; ул. Ш. Усманова, д. 7; ул. Энергетиков, дд. 3, 5 и 6.

Телефон аварийной службы МУП «Водоканал» — 231-62-60, напоминают в мэрии.