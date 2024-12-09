news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за аварии на водопроводе часть Советского района Казани осталась без воды
Скопировать ссылку
Из-за аварии на водопроводе по улицам Аделя Кутуя — Гвардейская в ряде домов Советского района Казани пропала холодная вода. Об этом сообщили в телеграм-канале районной администрации.
Водоснабжение отсутствует по улицам Кутуя, Гвардейской, Шурыгина, Курской, Гастелло и Толбухина.
Чтобы обеспечить жителей водой, возле дома №1 по улице Волочаевской и №9 по улице Гвардейской разместили автоцистерны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400