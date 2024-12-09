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Общество 9 декабря 2024 20:46

Из-за аварии на водопроводе часть Советского района Казани осталась без воды

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Из-за аварии на водопроводе по улицам Аделя Кутуя — Гвардейская в ряде домов Советского района Казани пропала холодная вода. Об этом сообщили в телеграм-канале районной администрации.

Водоснабжение отсутствует по улицам Кутуя, Гвардейской, Шурыгина, Курской, Гастелло и Толбухина.

Чтобы обеспечить жителей водой, возле дома №1 по улице Волочаевской и №9 по улице Гвардейской разместили автоцистерны.

#отключение воды
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