Из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались 3 тыс. жителей Приволжского района

Сегодня в половину двенадцатого дня поступило сообщение от дежурного МУП «Водоканал» об отключении холодного водоснабжения на водопроводе диаметром 315 мм по адресу Авангардная, 56 в Приволжском районе Казани.

На время проведения восстановительных работ без холодной воды остались 84 частных и 16 многоквартирных жилых домов на улицах Авангардной, Актайской и Модельной, в которых проживают более 3,2 тысячи человек, а также школа на Актайской и детский сад на Модельной.

С 11.40 организован подвоз воды по адресам Актайская, 5 и Модельная, 6а. На месте работает бригада МУП «Водоканал». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.