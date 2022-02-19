Из-за аварии на трубопроводе без воды остались почти 12 тысяч человек в Казани

Сообщение об аварийном отключении воды в Приволжском районе Казани на улице Гарифа Ахунова поступило ночью от дежурного МУП «Водоканал».

На время устранения аварии без воды остались 18 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 11962 человека, в том числе больше 3 тыс. детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Под отключение попали дома № 2,16,10 по улице Гарифа Ахунова, улица Баки Урманче – дома № 4, 6, 5, 11Б (корпус 1, 2, 3, 4), 10, 9, 7, 1, 2, 20, 22, а также дом №5 по Мидхата Булатова.

На месте порыва водопровода идут восстановительные работы. Их планируют закончить к полудню субботы, 19 февраля.