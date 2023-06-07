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Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без горячей воды остались 23 тыс. человек
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Во Владивостоке из-за аварии на теплотрассе без горячей воды остались 23 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.
В настоящее время на место происшествия выехали три рабочих бригады энергопредприятия и пять единиц техники.
«Специалисты оценят повреждения, после чего энергетики приступят к его устранению», – указано в сообщении.
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