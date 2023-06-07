Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без горячей воды остались 23 тыс. человек

Во Владивостоке из-за аварии на теплотрассе без горячей воды остались 23 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

В настоящее время на место происшествия выехали три рабочих бригады энергопредприятия и пять единиц техники.

«Специалисты оценят повреждения, после чего энергетики приступят к его устранению», – указано в сообщении.