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Происшествия 7 июня 2023 11:45

Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без горячей воды остались 23 тыс. человек

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Во Владивостоке из-за аварии на теплотрассе без горячей воды остались 23 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

В настоящее время на место происшествия выехали три рабочих бригады энергопредприятия и пять единиц техники.

«Специалисты оценят повреждения, после чего энергетики приступят к его устранению», – указано в сообщении.

#теплотрасса
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