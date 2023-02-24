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Из-за аварии на сетях в Кировском районе Казани отключили воду
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В некоторых домах Кировского района Казани МУП «Водоканал» отключил воду, так как на сетях по ул.Дмитрова, 6 произошла авария.
Отключение затронуло дома по адресам: ул.Богатырева, 4/2; ул.Димитрова, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9, 11; ул.Халтурина, 11/ 10.
Когда будет восстановлено водоснабжение, не уточняется. Пресс-служба районной администрации сообщает, что воды не будет «до окончания ремонтных работ».
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