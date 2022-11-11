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Общество
11 ноября 2022  13:15

Из-за аварий на сетях несколько домов Московского района Казани остались без воды

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В Казани из-за аварий на сетях МУП «Водоканал», случившихся по адресам: ул. Декабристов, 205 и ул. Гагарина, 87А, отключено водоснабжение в ряде домов. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов.

Так, до окончания ремонтных работ останутся без воды дома №21, 23, 25 по ул. Воровского, №85 и 87 по Гагарина, №2 и 4 по Енисейской, №25 и 27 по ул. Фурманова и также дом №205 по Декабристов. 
 

 

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