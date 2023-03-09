Из-за аварии на сетях дома Приволжского района Казани остались без холодной воды

В Казани произошла авария на сетях водоснабжения, без холодной воды остались дома Приволжского района, сообщает МУП «Водоканал».

Воды нет по адресам: Военный городок 2-ой, 84, 89, 110, 117, 118, 142/6

Когда будет восстановлено водоснабжение, пока неизвестно. «Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы закончить работы по устранению аварии как можно скорее». – отмечается в сообщении.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.