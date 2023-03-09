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Из-за аварии на сетях дома Приволжского района Казани остались без холодной воды
В Казани произошла авария на сетях водоснабжения, без холодной воды остались дома Приволжского района, сообщает МУП «Водоканал».
Воды нет по адресам: Военный городок 2-ой, 84, 89, 110, 117, 118, 142/6
Когда будет восстановлено водоснабжение, пока неизвестно. «Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы закончить работы по устранению аварии как можно скорее». – отмечается в сообщении.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.
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