Из-за аварии на сетях часть жителей Московского района Казани осталась без воды

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Жители более 20 домов в Московском районе Казани остались без воды. Причиной стала авария на сетях «Водоканала», отмечается в телеграм-канале администрации района города.

Водоснабжение отключено в домах №2, 4 и 9 по ул.Блюхера, №67, 81 и 89 по ул.Восстания, №2, 3, 5, 5а, 7, 11, 13 и 15 по ул.Восход, №15, 19 и 27 по ул.Серова, №10, 11а, б, 12, 13а и 16 по ул.Усманова.

Как объяснили в администрации, отключение продлится до завершения ремонтных работ на пересечении улиц Серова и Баруди.

Жители могут набрать воду в цистернах, которые находятся у домов №4 по ул.Блюхера и №35 по ул.Серова.