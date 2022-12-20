Из-за аварии на сетях часть казанских домов остались без холодной воды

В Казани на сетях по ул.Гареева, 4 произошла авария на сетях, из-за чего часть домов осталась без воды, сообщает пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов города.

Воду отключили по адресам: ул.Гареева, 2, 4, 4а, ул.Ласковая, 1, Оренбургский тракт, 4, 158б, 144, 170, 174, а также частично – в поселке «Медгородок».

«Это нужно, чтобы течь остановилась. Далее аварийная служба устранит засор на сетях. Образовавшийся гололед обработают», – сообщили в администрации.