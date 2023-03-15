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Из-за аварии на сетях без холодной воды временно остались девять домов в Казани
В связи с аварией на сетях МУП «Водоканал» по улице Даурская в Советском районе Казани в 9 домах временно отключена вода, сообщает пресс-служба управления.
Под отключение попали дома № 37, 39 и 41 по Даурской, а также №44, 46, 50, 36, 42, 34 по Отрадной.
Холодное водоснабжение остановлено до окончания ремонтных работ.
«Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы закончить работы по устранению аварии как можно скорее. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», – сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».
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