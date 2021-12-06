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Происшествия
6 декабря 2021  15:34
Павел Климчак

Из-за аварии на подстанции в Казани временно изменили маршрут троллейбусов и трамваев

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Из-за аварии на тяговой подстанции нет напряжения по трамваю и троллейбусу на участке от завода «Искож» до улицы Баки Урманче.

В связи с чем движение временно организовано следующим образом: троллейбус №6 «Сквер Тукая» – «Танковое кольцо», троллейбус №9 «Ул. Глушко» – «Танковое кольцо», трамваи №5 и 5а – «Ул. Саид-Галеева» – «Халитова». 

Сейчас на станции специалисты ведут восстановительные работы. В МУП «Метроэлектротранс» Просят пассажиров учитывать эту информацию перед поездкой.

#авария #авария на подстанции #Троллейбусы #Трамваи #МУП «Метроэлектротранс»
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