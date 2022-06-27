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Происшествия
27 июня 2022  15:01
Павел Климчак

Из-за аварии на подстанции без электричества остались жители пяти улиц Казани

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Сегодня в Казани из-за аварии произошло отключение электричества в нескольких домах по улицам Вишневского, Достоевского, Товарищеской, Пугачева и Рабочей молодежи. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Как уточнили в «Сетевой компании» Казани, аварийное отключение произошло рано утром на подстанции «Восточной». В данный момент бригада работает над устранением аварии, в скором времени электричество вернут в жилые дома.

#отключение электричества #авария
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