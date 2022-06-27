Из-за аварии на подстанции без электричества остались жители пяти улиц Казани

Сегодня в Казани из-за аварии произошло отключение электричества в нескольких домах по улицам Вишневского, Достоевского, Товарищеской, Пугачева и Рабочей молодежи. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Как уточнили в «Сетевой компании» Казани, аварийное отключение произошло рано утром на подстанции «Восточной». В данный момент бригада работает над устранением аварии, в скором времени электричество вернут в жилые дома.