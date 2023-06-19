Из-за аварии на мосту Миллениум в Казани образовалась километровая пробка

На мосту Миллениум в Казани образовалась километровая пробка из-за столкновения внедорожника с легковушкой.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло на левом ряду. Daewoo Nexia столкнулась с внедорожником Nissan.

Дорожный затор с Миллениума до улицы Фатыха Амирхана серьезно затрудняет движение. Пропускная всего одна полоса, водители движутся очень медленно.