news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за аварии на мосту Миллениум в Казани образовалась километровая пробка
Скопировать ссылку
news_top_970_100
На мосту Миллениум в Казани образовалась километровая пробка из-за столкновения внедорожника с легковушкой.
Как сообщают очевидцы, ДТП произошло на левом ряду. Daewoo Nexia столкнулась с внедорожником Nissan.
Дорожный затор с Миллениума до улицы Фатыха Амирхана серьезно затрудняет движение. Пропускная всего одна полоса, водители движутся очень медленно.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2