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Происшествия 20 марта 2024 16:58

Из-за аварии на контактной сети на Зорге в Казани изменили движение трамваи

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В Казани произошло повреждение контактной сети на пересечении улиц Зорге и Танковая, сообщает Метроэлектротранс.

Временно движение троллейбусных маршрутов номер 9, 12 проходит через Танковое кольцо. Движение трамвайного маршрута номер 4 проходит через Сады.

На месте работают аварийные службы предприятия.

#трамвай
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